واشنطن تلجأ إلى الهند لتحديد سقف أسعار النفط الروسي

قال نائب وزير المالية الأمريكي، أديوالي أديمو، الذي يزور الهند حاليا، إنه بحث مع المسؤولين الهنود سبل وضع سقف لأسعار النفط الروسي، وأكد "اهتمام" الهند بهذا المقترح.

وأكد أديمو أن الهند أبدت "اهتماما كبيرا" بهذا الاقتراح، وأضاف: "في حديثنا مع المسؤولين والسياسيين الهنود حول تشكيل ائتلاف للحد من أسعار النفط الروسي، أظهروا اهتماما كبيرا بهذا المقترح واعتبروه أنه يتماشى مع أهداف الهند لخفض أسعار الطاقة للمستهلكين".

وكتبت صحيفة South China Morning Post في وقت سابق، أن إندونيسيا قد لا توافق على اقتراح الولايات المتحدة للحد من سعر النفط الروسي.

من جهتها حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من إمكانية ارتفاع أسعار النفط إذا لم يتم فرض قيود على أسعار النفط الروسي.

لكنها أفادت بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يحددوا بعد ما هية القيود التي ينبغي فرضها على أسعار النفط من روسيا.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا لن تزود السوق العالمية بالنفط بأسعار لا ترضيها.

المصدر: RT