الجيش الأمريكي يوقف 400 مروحية "شينوك" عن العمل بعد حرائق في محركات

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أنه أوقف تشغيل أسطول مروحياته من طراز "ايتش-47 شينوك" بعد عدة حرائق في محركات بعضها.

وستتوقف، بموجب هذا الإجراء، نحو 400 مروحية "شينوك" عن العمل، بسبب ما تصفه شركة "هوني ويل" التي تصنع المحركات بـ"حلقات دائرية مشكوك في أمرها" تستخدم في بعض محركات المروحيات ولم تعد تناسب مواصفاتها.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث في بيان: "حدد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات ايتش-47، ويضع حاليا إجراءات لحل المشكلة".

إقرأ المزيد

وتابعت: "على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، أوقف الجيش مؤقتا أسطول ايتش-47 لتوخي الحذر حتى انتهاء الإجراءات التصحيحية".

وتستخدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونحو عشرين دولة أخرى مروحيات "شينوك" التي تصنعها شركة "بوينغ".

ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلحة بشكل كاف لتستخدم في حالات القتال. وتستخدم أيضا في مهام الإغاثة في حالات الكوارث.

المصدر: أ ف ب