بقيمة 2.6 مليار دولار.. البنتاغون يعلن الموافقة على بيع مروحيات عسكرية لمصر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، عن موافقة واشنطن على صفقة محتملة بقيمة 2.6 مليار دولار لتوريد طائرات مروحية من طراز "شينوك" إلى مصر.

وذكر البنتاغون في بيان صحفي: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالموافقة على بيع عسكري أجنبي محتمل للحكومة المصرية لطائرات مروحية من طراز "سي إتش-47 إف-شينوك"، ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار"، موضحا أن "الحكومة المصرية طلبت شراء 23 طائرة مروحية من طراز "سي إتش-47 إف" من طراز شينوك".

وكشف جنرال أمريكي في شهر مارس الماضي عن نية بلاده بيع مصر طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف 15"، وذلك بعد أسابيع من الإعلان عن صفقة أسلحة كبرى أخرى. وقال قائد القيادة المركزية الجنرال فرانك ماكنزي للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "في حالة مصر، أعتقد أن لدينا أخبارا جيدة، من حيث أننا سنزودهم بطائرات إف- 15، وهي عملية طويلة وصعبة".

يذكر أن "بوينغ سي إتش-47 شينوك" هي مروحية عسكرية من تصميم شركة بوينغ. دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1962، وتبلغ سرعتها القصوى 315 كلم/ساعة.

المصدر: البنتاغون