مصر تحتفي بحدث عسكري عمره 40 عاما

احتفلت القوات الجوية المصرية بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة طراز "F16" بجمهورية مصر العربية.

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وحضر الاحتفال ممثلون عن القوات الجوية المصرية وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية وعدد من كبار مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة والمعنيين بملف التعاون من الجانبين.

وبدأت مراسم الاحتفالية بجولة للاطلاع على أحدث طائرات طراز "F16" بلوك "52" وكذا أول طائرة "F16" هبطت بجمهورية مصر العربية، وتضمنت الاحتفالية أيضا عرضا تقديميا عن القوات الجوية المصرية.

واختتمت بتبادل تسليم الدروع بين الجانبين، حيث حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب المصري.

المصدر: RT