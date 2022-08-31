سلطات زابوروجيه تعلن وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خط التماس

قال يفغيني باليتسكي رئيس الإدارة المدنية – العسكرية لمقاطعة زابوروجيه، إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتوجهة لزيارة محطة زابوروجيه الكهروذرية، وصلت إلى خط التماس.

وذكر باليتسكي أن البعثة الدولة، تستعد للانتقال إلى الأراضي المحررة.

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وأضاف باليتسكي القول: "حتى الآن لم تصل البعثة الدولية إلى أراضينا. أعضاء الوفد يقفون في مكان ما في قائمة الانتظار للعبور من مدينة زابوروجيه (الواقعة حاليا تحت سيطرة القوات الأوكرانية)".

وتابع رئيس الإدارة المدنية – العسكرية: "لقد طلبوا تسريع عملية عبورهم لكني قلت لا، دعهم يقفون في الطابور مثل كل المواطنين الآخرين، وليشاهدوا المناطق التي لا تزال غير خاضعة لنا حتى الآن. دعهم يتحدثون مع الناس في الطوابير".

المصدر: نوفوستي