وسائل إعلام: وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف

أفادت قناة "CNN" بوصول مجموعة تضم 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إلى كييف.

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وقالت القناة: "وصلت مجموعة تضم 14 خبيرا... إلى كييف عشية الزيارة المقررة في هذا الأسبوع إلى محطة زابوروجيه الذرية في جنوب شرق أوكرانيا".

وأضافت أنه شوهد أعضاء وفد الوكالة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في أحد فنادق كييف.

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الاثنين، أن بعثة منظمته تتجه إلى محطة زابوروجيه الذرية وستصل إلى المكان في الأسبوع الجاري. من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن البعثة تضم نحو 15 موظفا من سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يعملون على قضايا الضمانات والأمن النووي. ودقق أن الزيارة تتم برفقة من مجموعة كبيرة من موظفي الأمم المتحدة. وأفادت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، بأن زيارة وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه الذرية ستبدأ في 31 أغسطس الجاري وستنتهي في 3 سبتمبر القادم.

المصدر: نوفوستي