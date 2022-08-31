وكالة: القوات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه الذرية

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن الوحدات العسكرية الروسية أسقطت، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه الذرية.

وأضافت الوكالة أن شظايا المسيرة سقطت بالقرب من الطريق عند مدخل المحطة. ونقلت عن العسكريين الروس الذين وصلوا إلى مكان الحادث أنه من المفترض أن يدور الحديث عن طائرة بدون طيار بولندية الصنع من طراز "Warmate".

ونفذت القوات المسلحة الأوكرانية في الليلة الماضية أكثر من 60 ضربة مدفعية على مدينة إينيرغودار التي تقع فيها المحطة الذرية، بما في ذلك على مبنى إدارة المدينة. ولم تسفر هذه الضربات عن وقوع إصابات.

وأمس الثلاثاء أدى القصف الأوكراني إلى تدمير سقف في مبنى محطة زابوروجيه الذرية الذي يقع فيه الوقود المستخدم. من جهتها قالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف من الذي يقصف المحطة. أما البنتاغون فلم يستبعد أن تكون القوات الأوكرانية هي التي أطلقت النار على المحطة، مضيفا في الوقت ذاته أن إطلاقه يتم ردا على قصف من جانب آخر.

المصدر: نوفوستي