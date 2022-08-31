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بايدن آسفا لوفاة غورباتشوف: بفضله أصبح العالم أكثر أمانا

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بايدن آسفا لوفاة غورباتشوف: بفضله أصبح العالم أكثر أمانا
Gettyimages.ru
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نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن ميخائل غولاباتشوف، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي، ووصفه بأنه "قائد نادر" أسهم في جعل "العالم أكثر أمانا".

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وأعرب بايدن عن أسفه لوفاة غورباتشوف، وامتدح في بيان الإصلاحات التي قام بها أثناء قيادته للاتحاد السوفيتي، قائلا:" كانت تصرّفات قائد نادر - قائد لديه من الخيال ما يكفي ليرى أنّ مستقبلا مختلفا ممكن، ومن الشجاعة ما يكفي للمخاطرة بمسيرته كلّها لتحقيق ذلك".  

وتابع الرئيس الأمريكي في هذا السياق أن "النتيجة كانت عالما أكثر أمانا وأكثر حرية لملايين الأشخاص".

يشار إلى أن ميخائل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، توفى في موسكو يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن المستشفى المركزي في العاصمة الروسية موسكو أن "ميخائيل غورباتشوف توفى هذا المساء بعد معاناة طويلة من المرض".

المصدر: أ ف ب

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