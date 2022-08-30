ماكرون: تمسّك غورباتشوف بالسلام في أوروبا غيّر التاريخ

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن التزام آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف بالسلام في أوروبا، قد غير التاريخ المشترك.

وكتب ماكرون على "تويتر": "أعرب عن تعازي في ميخائيل غورباتشوف، رجل السلام الذي فتح اختياره الطريق أمام الروس نحو الحرية. لقد غير التزامه بالسلام في أوروبا تاريخنا المشترك".

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

وتوفي غورباتشوف عن عمر يناهز 92 عاما مساء الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: RT