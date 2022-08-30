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ماكرون: تمسّك غورباتشوف بالسلام في أوروبا غيّر التاريخ

أخبار روسيا

ماكرون: تمسّك غورباتشوف بالسلام في أوروبا غيّر التاريخ
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون
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أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن التزام آخر رئيس للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف بالسلام في أوروبا، قد غير التاريخ المشترك.

وكتب ماكرون على "تويتر": "أعرب عن تعازي في ميخائيل غورباتشوف، رجل السلام  الذي فتح اختياره الطريق أمام الروس نحو الحرية. لقد غير التزامه بالسلام في أوروبا تاريخنا المشترك".

وتوفي غورباتشوف عن عمر يناهز 92 عاما مساء الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

 

المصدر: RT

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