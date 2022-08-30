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أردوغان: اليونان تحدّت الناتو بتتبعها الطائرات التركية

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أردوغان: اليونان تحدّت الناتو بتتبعها الطائرات التركية
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان تحدّت حلف الناتو عندما تتبعت مقاتلات تركية مؤخرا بمنظومة صواريخ S-300.

وقال أردوغان: "اليونان تحدت حلف شمال الأطلسي وحلفاءه من خلال تكثيف سلوكها العدائي، الذي بدأ بمطاردة وطائراتنا ورفع مستوى الاشتباك لاستخدام منظومة S-300".

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وأشار إلى أن اليونان ليست حليفا لتركيا في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.

في 28 أغسطس اتهمت أنقرة اليونان بمطاردة الطائرات التركية بصواريخ S-300.

بدورها نفت وزارة الدفاع اليونانية تصريحات تركيا حول أن أثينا استخدمت نظام الدفاع الجوي S-300 ضد مقاتلات تركية من طراز F-16 أثناء أداء مهمة استطلاع فوق بحر إيجه.

 

المصدر: RT

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