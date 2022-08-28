قناة: أنقرة تتهم اليونان بمتابعة الطائرات التركية بواسطة "إس-300"

أفادت قناة CNN Türk التلفزيونية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، بأن الجانب اليوناني استخدم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-300" لمتابعة مقاتلات "إف-16" التركية.

وأضافت القناة: "وفقا للمعلومات الواردة من وزارة الدفاع التركية، وقع حادث كبير خلال تحليق مقاتلات تركية من طراز إف-16، في الأجواء الدولية فوق بحر إيجة وشرق المتوسط ​​في أغسطس. وهذا الحادث لا يتوافق مع روح التحالف. خلال ذلك تعرضت المقاتلات التركية لمتابعة من جانب منظومات إس-300 الموجودة لدى اليونان والمتمركزة في جزيرة كريت. وخلال ذلك قام رادار تتبع الأهداف وتوجيه الصواريخ في إس-300، برصد تحركات المقاتلات التركية وتم توجيه صاروخي أرض-جو نحو مقاتلة كانت في مهمة استطلاع على بعد 10000 قدم غرب رودس".

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وقالت القناة: "على الرغم من هذه التصرفات العدائية، أكملت الطائرات المهام المخططة لها وعادت بسلام إلى قواعدها".

المصدر: نوفوستي