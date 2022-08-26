القوات الروسية تدمر رادارا لمنظومة "إس-300" أوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الروسية تدمير رادار توجيه لمنظومة "إس-300" أوكرانية في بلدة بارفينكوفو بمقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق القضاء على أكثر من خمسين متطرفا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك، وتدمير أكثر من 170 موقع قيادة وتجمعا لقوات كييف، و6 مستودعات للذخيرة والوقود، وإسقاط 6 مسي!رات وصاروخ "توتشكا أو" البالستية.

المصدر: نوفوستي