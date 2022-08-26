الدفاع الروسية: محطة زابوروجيه النووية تعرضت لقصف أوكراني بأسلحة ثقيلة مرتين خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيه النووية بنيران المدفعية من العيار الثقيل مرتين خلال اليوم الماضي، مضيفة أنه تم تدمير هاوتزر M777 شارك في القصف.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إنه نتيجة القصف الأوكراني، انفجرت أربع قذائف في منطقة محطة الأكسجين والنيتروجين، وأخرى في منطقة المبنى الخاص رقم 1.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تم اكتشاف موقع المدفعية الأوكرانية، الذي صدر منه قصف أراضي محطة الطاقة النووية، غرب بلدة مارغانيتس في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأضاف أنه نتيجة إصابة مباشرة بأسلحة روسية عالية الدقة، تم تدمير مدفع هاوتزر M777 أمريكي الصنع في ذلك الموقع القتالي.

وذكر المتحدث أن القوات الروسية قتلت أكثر من 50 قوميا متطرفا بضربات على مواقع أوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما ترك جنود من لواءين أوكرانيين في دونيتسك وخاركوف مواقعهم وغادروا مناطق القتال، وذلك بسبب تكبدهم خسائر كبيرة وفقدان القدرة على القتال.

وخلال يوم، أصابت ضربات جوية وصاروخية ومدفيعة روسية تسعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 163 منطقة.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع ثلاث فصائل من راجمات الصواريخ "غراد"، وفصيلتين من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار، إضافة إلى فصيلتين من مدافع "غياتسينت-بي".

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وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال يوم ست طائرات بدون طيار، كما اعترضت صاروخا باليستيا من طراز "توتشكا-أو" وستة صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا".

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما مجموعه 273 طائرة أوكرانية، و148 مروحية، و1813 طائرة بدون طيار، و369 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و392 4 دبابة ومدرعة أخرى، و819 راجمة صواريخ، و3345 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5054 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية