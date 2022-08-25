الدفاع الروسية: إصابة 8 طائرات حربية أوكرانية في مطاراتها خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أصابت ما مجموعه 8 طائرات حربية أوكرانية في مطارين عسكريين بمقاطعتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك بوسط أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن القوات الجوية الروسية أصابت بأسلحة عالية الدقة في مطار ميرغورود العسكري بمقاطعة بولتافا خمس مقاتلات أوكرانية، حيث تم تدمير طائرة من طراز Su-27 وأخرى من طراز Su-24، بينما تعرضت طائرتان أخريان من طراز Su-27s وواحدة من طراز Su-24 لأضرار حرجة.

وأضاف كوناشينكوف أنه قتل بهذه الضربات نحو 30 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين.

وذكر أنه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أدت ضربة عالية الدقة على مطار دنيبر العسكري، إلى تدمير ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وأفاد كوناشينكوف بمقتل 64 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 قطع من المعدات باستهداف نقطة قيادة لمجموعة "كاخوفكا" للجيش الأوكراني في مقاطعة نيكولايف، إضافة إلى القضاء على أكثر من 200 عسكري احتياط، كانوا في طريقهم إلى منطقة القتال في دونباس، وتدمير 10 قطع للمعدات، بضربة صاروخ من طراز "إسكندر" أصابت قطارا عسكريا في محطة تشابلينو بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

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وأشار المتحدث إلى أن القوات الروسية تواصل أيضا شن ضربات عالية الدقة على مواقع المجمع الصناعي العسكري التي تستخدم لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.

وخلال اليوم استهدفت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية سبعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 149 منطقة.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تم قمع فصيلتين من راجمات الصواريخ "غراد" وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال يوم خمس طائرات بدون طيار، كما اعترضت 19 قذيفة من راجمات الصواريخ "هايمار" الأمريكية مناطق محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية ومدينتي خيرسون ودونيتسك.

وفي المجموع، بلغ ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 273 طائرة أوكرنية، و148 مروحية، و808 1 طائرات بدون طيار، و369 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4384 دبابة ومدرعة أخرى، و819 راجمة صواريخ، و3340 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و5048 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية