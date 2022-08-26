الجيش الأوكراني قطع آخر خط لنقل الطاقة من محطة زابوروجيه إلى أوكرانيا

قال فلاديمير روجوف عضو مجلس الإدارة العسكرية -المدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن الجيش الأوكراني قطع الخط الرابع والأخير، لنقل الكهرباء من المحطة الكهروذرية إلى أراضي أوكرانيا.

وأشار روغوف، إلى أن القصف الأوكراني، جعل من المستحيل حاليا توريد الطاقة الكهربائية إلى الجانب الأوكراني.

وأضاف روغوف: "بالأمس، على حد علمي انقطع الخط الرابع وهو الأخير، وبالتالي بات من المستحيل ماديا نقل الكهرباء إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر. ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، لم يعد من الناحية الفنية توريد الكهرباء إلى الجانب الآخر من النهر".

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يوم الخميس، حدث انقطاع في التيار الكهربائي في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بسبب ماس كهربائي في الشبكة بعد قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وبسبب نشوب حرائق في إنرغودار. وتسبب كل ذلك بانطلاق عمل أنظمة الأمان في محطة الطاقة النووية، وتم فصل وحدتين للطاقة عن الشبكة. لكن في وقت لاحق، تم استئناف توريد الكهرباء إلى المقاطعتين.

المصدر: نوفوستي