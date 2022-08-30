سوريا.. العثور على أسلحة من مخلفات "داعش" بريف درعا

عثرت الجهات السورية المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف درعا جنوبي البلد، بعملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مصدر أمني لوكالة "سانا" إنه "خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم داعش الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين أبو سالم العراقي وأبو عمر الجبابي ومحمد صايل العودات، إضافة لتوقيف عدد آخر منهم تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر".

وأشار المصدر إلى أنه "بناء على اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم تمت مصادرة الأسلحة التي تضمنت قذائف "آر بي جي" مع حشواتها وقذائف هاون وذخائر متنوعة وقنابل كانت موزعة ضمن عدة مستودعات مخفية في ريف درعا الغربي".

المصدر: "سانا"