ظهور ملصق يحوي تهديدات لأنصار روسيا في نيويورك

أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" بظهور ملصق في مدينة نيويورك يحوي تهديدات بالانتقام من الذين يدعمون روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.

ويظهر في الملصق على زاوية الجادة الخامسة رجلا يرتدي الزي الأزرق والأصفر ويطعن آخر حتى الموت. ومن الواضح أن الملصق ظهر مؤخرا، وتتواجد البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في مكان ليس ببعيد عن هذه المنطقة.

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وقالت شرطة نيويورك إنه لم يتصل بهم أحد فيما يتعلق بالحادث، وأضافت أنه "لو تم إبلاغنا، كنا سنبدأ بالتحقيق في الأمر".

وقالت القنصلية الروسية في نيويورك أنها لم تُلاحظ وجود مثل هذه الملصقات على مقربة منها.

وأضاف المصدر من القنصلية إنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لم تظهر أي ملصقات في منطقتنا. وتُقام اعتصامات ضد روسيا بشكل منتظم، لكن لا شيء آخر. مضيفا أن المشاركون في المسيرات لا يهددون موظفي القنصلية.

وأكد أن الشرطة تعمل باستمرار في القنصلية.

المصدر: نوفوستي