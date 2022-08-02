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موسكو تحذر من عواقب الحرب الهجينة ضد روسيا

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موسكو تحذر من عواقب الحرب الهجينة ضد روسيا
Sputnik
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أكد إيغور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة الخارجية الروسية لمنع انتشار الأسلحة والحد من التسلح، أن الحملة الهجينة التي شنت ضد روسيا تهدد بالانزلاق إلى صراع بين القوى النووية.

وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة: "شنت ضد روسيا التي اضطرت للدفاع عن حقها المشروع في ضمان مصالحها الأمنية الأساسية، حملة عسكرية هجينة، محفوفة بخطر الانزلاق إلى صراع مباشر بين القوى النووية".

المصدر: نوفوستي

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