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وسائل إعلام: ترامب يفاخر بمعرفته تفاصيل مثيرة عن حياة ماكرون العاطفية

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وسائل إعلام: ترامب يفاخر بمعرفته تفاصيل مثيرة عن حياة ماكرون العاطفية
Legion-Media
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فاخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام دائرة من المقربين منه، بأنه يعرف تفاصيل مثيرة حول "الحياة العاطفية" لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت صحيفة "رولينج ستون" نقلا عن مصدرين مطلعين، إن السلطات الفرنسية على دراية بتصريحات ترامب وتحاول معرفة طبيعة هذه المعلومات.

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وأضافت الصحيفة أن الأنباء حول وجود مثل هذه المعلومات تسببت بحدوث ضجة على جانبي المحيط الأطلسي. كلمات ترامب حول "الصبيانية" التي يزعم أنها متأصلة في ماكرون، والتي "لا يعرف عنها الكثير من الناس"، زادت من القلق.

وأكدت أن المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين يعملون على حد سواء لمعرفة ماذا يوجد لدى ترامب بالضبط حول ماكرون والحكومة الفرنسية.

ووفقا لها، فإن إحدى الوثائق التي صادرها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال عملية تفتيش حديثة لعقار ترامب تحمل عنوان "معلومات تتعلق برئيس فرنسا". وليس من الواضح ما إذا كانت الأوراق مرتبطة بحياة ماكرون الشخصية.

المصدر: نوفوستي

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