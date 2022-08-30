السعودية تحصي كم "حبة مخدرات" ضبطتها قادمة من لبنان على مدى 7 سنوات

أعلن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري اليوم الثلاثاء أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان منذ العام 2015.

وأعرب بخاري بعد لقائه مع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي عن أسفه كون لبنان هو مصدر هذه المواد المخدرة التي تتدفق إلى السعودية بمئات الأطنان منذ العام 2015.

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وكانت السعودية قد علقت استيراد الفواكه والخضار من لبنان منذ شهر أبريل 2021 بعد ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل شحنة رمان.

وتعد سوريا المصدر الأساسي لحبوب الكبتاغون التي يتم تهريبها عبر منطقة البقاع قرب الحدود السورية اللبنانية والتي تعتبر ممرا لتهريب هذه المواد المخدرة إلى السعودية.

يذكر أن العلاقات بين لبنان والسعودية شهدت توترا خلال الأشهر الأخيرة بسبب تصريحات أحد الوزراء اللبنانيين التي اعتبرت مسيئة للرياض إلا أنه تم احتواء الموضوع واستئناف العلاقات بين البلدين في شهر أبريل.

كما طالب بخاري الأجهزة الأمنية اللبنانية بتسليم المواطن السعودي علي هاشم للسعودية لاتهامه بنشر تهديدات إرهابية بمهاجمة سفارة بلاده في بيروت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: أ ف ب