تركيا.. إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات قادمة من سوريا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم السبت، عن ضبط مليوني حبة كبتاغون مخدرة أثناء تفتيش شاحنة بمنطقة أكدنيز في مرسين قادمة من سوريا.

وقال صويلو: "تم ضبط 310 كيلوغرامات (2 مليون قطعة) من حبوب الكبتاغون، التي دخلت بلدنا بطريقة غير مشروعة وأريد إرسالها إلى الخارج، أثناء تفتيش أجري في شاحنة نتيجة التعقب في منطقة مرسين أكدنيز. وهناك 4 أشخاص رهن الاحتجاز، خالص تهانينا إلى قسم شرطة مرسين".

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وجاء في بيان مكتوب صدر من قسم شرطة مرسين: "أوقفنا عملياتنا الأمنية الشاحنة التي يقودها أ.ك، والتي تقرر إدخالها بشكل غير قانوني إلى بلدنا من سوريا وإرسالها إلى الخارج".

وتابع البيان: "اكتشف الكلب المخدر ذو الأنف الحساس، موقع الأدوية الموضوعة في أكياس في حجرة منفصلة داخل خزان وقود".

وجاء في البيان أنه بالإضافة إلى المشتبه به أ.ك، تم أيضا اعتقال المشتبه بهم المرتبطين به، ب.ك وم.أ.أ.ك ون.هـ.

المصدر: وسائل إعلام تركية