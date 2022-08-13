الأردن.. ضبط أخطر مطلوب بتجارة الكوكايين في عمان

أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن أن إدارة مكافحة المخدرات تواصل تنفيذ عملياتها النوعية، وتمكنت من ضبط أخطر مطلوب بتجارة الكوكايين في عمان.

وأشار إلى أنه وخلال الأيام الماضية قامت إدارة مكافحة المخدرات بمتابعة التحقيقات بثلاث قضايا نوعية وأنهت التحقيق بها، موضحا استمرار التحقيق في قضايا أخرى .

وأكد أن أحد فرق التحقيق توصل بعد عمل استخباري وعملياتي طويل من الإيقاع بالمطلوب الأول بترويج وتجارة مادة الكوكايين المخدرة في العاصمة، والقبض عليه.

وكان فريق عملياتي خاص قد تولى التحقيق في تلك القضية، بعد ورود معلومات عديدة عن وجود شخص خطير يقوم بإدخال وترويج مادة الكوكايين المخدرة إلى العاصمة والتي تُعد مادة خطرة قليلة التداول في المملكة، إذ قام الفريق بجمع المعلومات ومتابعة الأسماء التي قد يشتبه بها لحين تمكنهم من تحديد الشخص المتورط في ترويج تلك المادة المخدرة الخطرة (الكوكايين).

وصرح بأن خطة أمنية محكمة أعدت لاستدراج المتهم وإلقاء القبض عليه، حيث تمكن الفريق من مداهمة الشخص داخل مركبته في إحدى مناطق العاصمة وإلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الكوكايين المخدرة، و1 كغ من مادة الحشيش و2000 حبة مخدرة، إضافة الى ضبط شخص برفقته.

وبمتابعة مجريات التحقيق تم التوجه لمكان إقامة المتهم الثاني وبتفتيشه عثر على 2.5 كغ من مادة الكوكايين المخدرة إضافة الى 16 كفا من مادة الحشيش المخدرة وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري.

وشدد الناطق الإعلامي على أن منظومة مكافحة المخدرات تنتهج قواعد وخططا جديدة وحازمة لمتابعة وضرب أوكار المخدرات.

ودعت مديرية الأمن العام كل من يمارس ذلك النشاط القاتل بتسليم أنفسهم، مؤكدا أن قيادة الجهاز سخرت الإمكانيات اللوجستية والعملياتية والاستخبارية كافة، للتصدي لتجار الموت والمتورطين معهم لتنالهم يد العدالة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية