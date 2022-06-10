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السعودية.. إحباط 3 محاولات لتهريب 302 ألف حبة "كبتاغون"

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السعودية.. إحباط 3 محاولات لتهريب 302 ألف حبة
Globallookpress
مخدرات الكبتاغون
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أنها تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب 302,255 ألف حبة "كبتاغون" بمنفذ الحديثة الحدودي مع الأردن.

وحسب الهئية، عثر على الحبوب المخدرة مخبأة في إرساليات وبصحبة ركاب قادمين إلى السعودية عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، وتم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

المصدر: "عكاظ"

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