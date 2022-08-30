نيبينزيا: الاقتراح الأمريكي بشأن أفغانستان وقح ومثير للدهشة

وجه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اللوم إلى المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد لاقتراحها بأن تشارك روسيا والصين في تمويل حل مشاكل أفغانستان.

وذكر نيبينزيا بأن هذه المشاكل، نجمت بالذات عن احتلال الولايات المتحدة وحلفائها لهذه الدولة لمدة 20 عاما.

خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بمناسبة ذكرى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، زعمت غرينفيلد بأن روسيا فقط تلوم الغرب على ما يجري في أفغانستان، "لكنها لا تشارك بما يكفي في تمويل تمويل كابل".

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وقال نيبينزيا: "من الكلمات المطولة لزملائنا الأمريكيين، يمكن للمرء أن يرى فيها تلميحا نحو روسيا والصين لكي تشاركا بإعادة إعمار أفغانستان. وهم يزعمون بأن الولايات المتحدة وحلفاءها فقط من يدفع، أما روسيا والصين فتقفان جانبا. وقاحة مثل هذه التصريحات تثير الدهشة فعلا".

وأضاف: "تعرض واشنطن، على موسكو وبكين فتح الجيوب والمشاركة في إعادة إعمار هذه الدولة التي قام الاحتلال الأمريكي والناتو عمليا بتدمير اقتصادها. أي هم بدلا من الاعتراف بالخطأ والعمل لتسويته، يلومننا لعدم رغبتنا في دفع ثمن أخطاء الآخرين. هذا عرض مدهش فعلا".

ودعا نيبينزيا، الدول الغربية إلى أن تعيد في البداية للشعب الأفغاني الأموال التي سرقتها منه.

وقال: "أما نحن فقد ساعدنا وسنواصل مساعدة أفغانستان، ونعرض عليكم التركيز على دفع الفواتير للشعب الأفغاني على معاناته على مدى 20 عاما من الاحتلال الأحمق الذي دمر أفغانستان ووضع الشعب الأفغاني على شفا الهاوية".

وأشار نيبينزيا إلى أنه لا يمكن القياس بالمال أرواح الذين لقوا حتفهم خلال "ترسيخ الديمقراطية" في أفغانستان، ولا يمكن بالمال شراء ولاء الشعب الأفغاني الذي فقدته الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي