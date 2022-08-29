"ديلي ميل": عائلات بريطانية تنسحب من برنامج إيواء اللاجئين الأوكرانيين

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا، والمضيفين البريطانيين هاجموا البرنامج الحكومي "منازل للأوكرانيين"، متهمين الحكومة بالتخلي عن الجانبين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن "اللاجئين الأوكرانيين تركوا بلا مأوى وتم التخلي عنهم، بينما يشعر المضيفون البريطانيون بأنه تم استغلالهم من قبل الحكومة بعد أن فشلت في دفع 350 جنيها إسترلينيا (حوالي 410 دولار أمريكي)، في الشهر لهم مقابل استقبال اللاجئين".

وكشفت أن العديد من البريطانيين قرروا الانسحاب من البرنامج الحكومي Homes for Ukraine، بعد أن تعرضوا للخداع من قبل الأوكرانيين "غير المعرضين للخطر"، في حين أن الكثيرين لم يتلقوا المدفوعات الحكومية، بعد 6 أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ربع العائلات البريطانية تستعد للانسحاب من البرنامج في الأسابيع المقبلة، حيث أشارت الغالبية إلى نقص الدعم وسط أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم المرتفع وفواتير الطاقة المرتفعة.

وأبلغ المضيفون أيضا عن تأخيرات في تلقي منحهم الشهرية، والتي يتم دفعها من قبل المجالس المحلية، مع تصاعد الضغط على الوزراء لمضاعفة المساعدات إلى 700 جنيه إسترليني (820 دولارا).

وأكد مواطن بريطاني للصحيفة أنه "لم يتلق أي فلس، على الرغم من استقباله لاجئين في منزله منذ مايو"، وأكد آخرون أنهم أنفقوا الآلاف لرعاية اللاجئين، بينما قالت جمعية الحكومة المحلية، التي تمثل 361 مجلسا في إنجلترا وويلز، إنها تلقت أموال المنحة الحكومية فقط في يونيو وكان عليها سداد مدفوعات متأخرة.

المصدر: "ديلي ميل"