عبر قراء صحيفة "The Daily Mail" عن غضبهم من سياسة الحكومة البريطانية والتي بسببها يواجه سكان البلاد انخفاضا كبيرا في مستويات المعيشة وأزمة طاقة قياسية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ملايين الأسر البريطانية قد تم تحذيرها من وجوب الاستعداد لتضخم قياسي، مما سيؤدي إلى أكبر انخفاض في مستويات المعيشة في البلاد منذ الخمسينيات من القرن الماضي. وكتبت: "يحدث ذلك في ضوء التحذيرات من احتمال القضاء على مدخرات حوالي 6 ملايين أسرة بريطانية بعد أن رفعت منظمة الطاقة البريطانية "Ofgem" سقف أسعار الطاقة بنسبة 80%".

من جانبه كتب قارئ أطلق على نفسه لقب "eisner": "أصبحت بريطانيا الآن دولة فاشلة. أرسل (بوريس) جونسون البلاد على متن عربة إلى الجحيم".

وأشار قارئ بلقب "HecateEris" إلى أنه "بينما يتم إنفاق الملايين على المجرمين المهاجرين غير الشرعيين ونقلها إلى أوكرانيا يعاني المواطنون البريطانيون. يجب أن يحتل البريطانيون المرتبة الأولى، لكننا بدلا من ذلك نقف في الصف الأخير، ويجب أن يتم تسجيل المحافظين في التاريخ على أنهم أكثر الأحزاب المعادية لبريطانيا من كل الأحزاب القائمة".

وتساءل بريطاني بلقب "Silent but deadly": "ما الذي... يحدث في الواقع في هذه البلاد؟ أين حكومتنا؟ وماذا تفعل؟"

وكتب قارئ بلقب "Gecko 1971": "واو! التدفئة والطاقة أصبحتا فجأة رفاهية، وفي الأشهر القليلة القادمة لا ينبغي اعتبار الطعام الساخن والتلفزيون أمرا عاديا".

وأضاف قارئ بلقب "Spaniel33": "في الواقع لم يأت الأسوأ بعد، لأنه يجب على الناس بالفعل دفع ثمن ذلك".

المصدر: نوفوستي