وزير المال البريطاني: على المواطنين تقليص استخدامهم للطاقة

قال وزير المالية البريطاني ناظم الزهاوي إن على المواطنين تقليص استخدامهم للطاقة، وسط إعلان عن رفع سقف أسعار الطاقة لشهر أكتوبر بنسبة 80 في المائة.

ورأى الزهاوي أنه "يجب أن ننظر جميعا إلى استهلاكنا للطاقة.. إنه وقت صعب. هناك حرب في قارتنا، وقلة قليلة من الناس توقعوا الحرب، فالحروب تحدث في أماكن بعيدة. لكن علينا أن نظل صامدين".

تأتي تصريحات الزهاوي في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من وجود خطر انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء، خاصة إذا أدت المشكلات في النرويج وفرنسا إلى خفض صادراتهما إلى المملكة المتحدة.

هذا وتوقع آدم بيل، الرئيس السابق لاستراتيجية الطاقة في الحكومة، فرصة بنسبة 10 في المائة لعدة أيام هذا الشتاء عندما "يفقد بعض المستهلكين المحليين قوتهم لساعات قصيرة".

وأظهرت الأرقام الرسمية أن بريطانيا لم تستورد أي وقود من روسيا للمرة الأولى على الإطلاق في يونيو.

المصدر: "الإندبندنت"