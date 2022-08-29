عمدة أوديسا يدعو إلى إجراء مفاوضات مع روسيا والبحث عن حلول وسط

قال عمدة أوديسا غينادي تروخانوف، في حديث صحفي، إنه يجب إجراء مفاوضات مع روسيا والبحث عن حلول وسط للمشاكل معها.

وأضاف العمدة في مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera: "أعتقد أنه من المهم التفاوض في إطار سياسي، لأن حياة الملايين من البشر على المحك. بالطبع، أود إعادة حدودنا إلى ما كانت عليه في عام 1991، لكن يجب أن يتم ذلك خطوة بخطوة، ويجب السعي إلى حلول وسط، وتجنب الصدام المباشر".

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وتعليقا على قرارات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا، قال عمدة أوديسا إنها "صحيحة بشكل عام"، لكنه انتقد رئيس بلاده لعدم منحه "قدرا أكبر من الحكم الذاتي للمناطق والبلديات". وأضاف تروخانوف: "لو كان قد استمع إلى التوصيات، لكان كل شيء يعمل بشكل أفضل".

ومجددا أعلن عمدة أوديسا عن معارضته لهدم النصب التذكاري للإمبراطورة كاثرين الثانية في المدينة. وقال: "حتى لو هدمنا كل التماثيل فلن يتغير التاريخ. أعلم أن الالتماس [بشأن هدم النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية] حصل على 25000 توقيع، لكني أؤيد الانتظار. إذا سرنا على هذا النهج، فيجب هدم تماثيل بوشكين وغاغارين؟ هذا تصرف عديم المعنى".

المصدر: تاس