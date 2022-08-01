كييف تنشر مضادات جوية على سطح مسرح في أوديسا
AP Evgeniy Maloletka
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر قوات كييف منظومات للدفاع الجوي على سطح مسرح الموسيقى الكوميدية، وأسلحة وعربات مدرعة في المنطقة المجاورة لنزل جامعي بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.
وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، يوم الاثنين: "في مدينة أوديسا، نشرت قوات كييف على سطح مسرح الموسيقى الكوميدية بشارع بانتيليمونوفسكايا منظومات للدفاع الجوي، وفي المنطقة المجاورة لنزل جامعة البيئة بشارع لفوفسكايا، نشرت أسلحة ثقيلة وعربات مدرعة".
المصدر: وزارة الدفاع الروسية