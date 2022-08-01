 
مباشر
عاجل
أ ب: مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بمسيرة أمريكية في أفغانستان

كييف تنشر مضادات جوية على سطح مسرح في أوديسا

أخبار العالم

كييف تنشر مضادات جوية على سطح مسرح في أوديسا
AP Evgeniy Maloletka
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tj5p

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر قوات كييف منظومات للدفاع الجوي على سطح مسرح الموسيقى الكوميدية​، وأسلحة وعربات مدرعة في المنطقة المجاورة لنزل جامعي بمدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، يوم الاثنين: "في مدينة أوديسا، نشرت قوات كييف على سطح مسرح الموسيقى الكوميدية بشارع بانتيليمونوفسكايا منظومات للدفاع الجوي، وفي المنطقة المجاورة لنزل جامعة البيئة بشارع لفوفسكايا، نشرت أسلحة ثقيلة وعربات مدرعة".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. شاهد إلى أين وصلت أول سفينة محملة بالحبوب تخرج من موانئ أوكرانية.. والوجهة لبنان