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مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

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مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن الجيش الأوكراني يواصل قصف أراضي الجمهورية الشعبية من مختلف صنوف الأسلحة.

وخلال اليوم الماضي تسبب هذا القصف بمقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في مختلف مناطق الجمهورية.

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وأضاف البيان: "على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 27 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا يوم 28 أغسطس، تسبب قصف القوات الأوكرانية، بمقتل شخصين وإصابة 13 مدنيا آخر".

المصدر: نوفوستي

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