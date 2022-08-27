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بعد تحذيرات فرنسية.. بريطانيا تتخذ قرارا بشأن مياه الصرف الصحي في المانش

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بعد تحذيرات فرنسية.. بريطانيا تتخذ قرارا بشأن مياه الصرف الصحي في المانش
RT
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وضعت الحكومة البريطانية خطة لمشاريع استثمارية قيمتها 56 مليار جنيه إسترليني لمعالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى البحر حتى عام 2050.

وصرح وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس بأن النظام الحالي القائم على حوالي 15 ألف قناة صرف صحي تصبّ في البحر متوارث عن البنى التحتية العائدة إلى القرن التاسع عشر.

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وحذر رئيس الإدارة المحلية لمنطقة أو-دو-فرانس (شمال فرنسا) الحكومة الفرنسية من مآل هذه المياه، واصفا الوضع بـ"كارثة بيئية متفاقمة".

 

 المصدر: أ ف ب

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