بمياه الصرف الصحي.. مسؤول فرنسي يدين تلويث بريطانيا لبحر المانش

حذر رئيس منطقة أو-دي-فرانس (شمالي فرنسا)، كزافييه برتران، الحكومة الفرنسية، من مياه الصرف الصحي البريطانية غير المعالجة التي تصب في بحري المانش والشمال.

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وفي رسالة وجهها إلى سكرتير الدولة للبحار، إيرفيه بيرفيل، أوضح كزافييه برتران أن "الصور التي نقلتها وسائل إعلام دولية عدة، تظهر تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة تصب بكثرة في بحر المانش وبحر الشمال من شواطئ المملكة المتحدة" محذرا من أن ذلك يشكل "مصدر قلق كبير بسبب التلوث الناجم عن ذلك".

وأكد برتران أن هذا الوضع "الذي دانته جمعيات عدة ليس جديدا، لكن يبدو أنه يتفاقم منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، إذ إن المملكة المتحدة أعفت نفسها من القوانين الأوروبية في مجال البيئة، لافتا إلى أن "نصا تشريعيا بريطانيا يعفي شركات المياه من الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصحي قبل إلقائها في البحر".

واعتبر المسؤول الفرنسي أن "هذه الممارسة من قبل الشركات تشكل كارثة بيئية حقيقية"، آملا في أن تطلب الحكومة الفرنسية من بريطانيا "احترام المتطلبات البيئية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة".

ويوم الخميس الماضي، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها "سترد قريبا على شكاوى أعضاء في البرلمان الأوروبي بشأن هذا الموضوع"، حيث قال المفوض الأوروبي للبيئة، فيرجينيجوس سينكيفيسيوس، في "تويتر": "نعتمد على المملكة المتحدة لاحترام جميع التزاماتها القانونية، من أجل منع أي ضرر صحي وبيئي".

المصدر: "فرانس برس"