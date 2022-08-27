هولندا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل بحادث دهس جنوب روتردام (فيديو)

انحرفت شاحنة في هولندا وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا يقيمون حفل شواء على جانب الطريق في إحدى القرى مساء السبت، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وذكرت إليان ماستويك المتحدثة باسم الشرطة، لمحطة "راينموند" المحلية أن أكثر من شخصين قتلا لكنها قالت إن العدد الدقيق للقتلى لم يتضح بعد.

وقالت محطة "إن أو إس" الهولندية إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في سبب انحراف الشاحنة عن الطريق في قرية نيو-بييرلاند جنوب روتردام.

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Flera personer ska ha dödats efter att en lastbil kört in på en grillfest i ett bostadsområde i Rotterdam.

Det är oklart hur många som har dödats eller vad som ligger till grund för händelsen. Flera av festdeltagarna ska ha förts till sjukhus efter händelsen. pic.twitter.com/grFv1YNSqS — Alternativ Media (@AlternativMedi3) August 27, 2022

المصدر: أ ب