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لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع دول منظمة التعاون الإسلامي

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لافروف: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع دول منظمة التعاون الإسلامي
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لا تقبل المحاولات الغربية لعزل الدول التي تدافع عن سيادتها.

وأكد الوزير أن الجانب الروسي مستعد لتعزيز العلاقات لاحقا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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وأضاف لافروف مخاطبا المنظمين والمشاركين في قمة قازان العالمية الأولى للشباب: "تشهد العلاقات بين روسيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك الدول الأعضاء فيها، الزخم والتطوير. نحن على استعداد لزيادة التعاون معهم على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة واحترام الهوية الثقافية والحضارية والحق في تحديد مسارات التنمية بشكل مستقل. نحن لا نقبل بفرض الغرب على نطاق واسع لقيمه الزائفة ومحاولات عزل الدول التي تدافع عن سيادتها وتشكيل التكتلات والتحالفات ضدها".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن اختيار مدينة روسية لعقد منتدى حول سياسة الشباب في الدول الإسلامية، يشهد على الطبيعة متعددة الجوانب لعلاقات روسيا مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدعم العام الدولي الواسع لهذا التعاون.

المصدر: نوفوستي

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