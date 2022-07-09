موسكو تستضيف المنتدى الإسلامي الدولي مع مشاركين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا

قال رئيس مجلس مسلمي روسيا الروحي راوي عيد الدينوف، إن المنتدى الإسلامي الدولي سيعقد في موسكو عام 2022 كجزء من الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في منطقة بلغار الفولغا الروسية.

وقال عين الدينوف عشية عيد الأضحى في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "إن فعاليات الذكرى مستمرة، لكن الحدث الأخير سيكون في موسكو. سيكون هناك منتدى إسلامي دولي، نحن في انتظار ضيوف مميزين من دول مختلفة - ليس فقط من منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهادئ، ولكن أيضا من أوروبا. إخواننا مستعدون للحضور إلينا، والفرح معنا، والنظر في تلك القضايا التي سنطرحها للمناقشة في المنتدى لصنع القرار".

وأضاف المفتي: "كما يستمر احتفالنا بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام على أراضي بلغار الفولغا".

ويتم الاحتفال بالذكرى 1100 لاعتماد الإسلام من قبل بلغار الفولغا في عام 2022. وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنشاء لجنة تنظيمية فيدرالية للإعداد والاحتفال، برئاسة نائب رئيس الوزراء مراد حسنولين. وعلى وجه الخصوص، من المخطط عقد الأحداث الدولية والعلمية والثقافية والتعليمية ومؤتمرات القمة وبناء عدد من المرافق. وتقام الأحداث في تتارستان وموسكو ومناطق أخرى في روسيا.

وفي جمهورية تتارستان، تم وضع حجر الأساس للمسجد الجامع المستقبلي في قازان، وعقد المنتدى الاقتصادي الدولي KazanSummit-2022، والمنتدى التربوي الدولي في الأكاديمية الإسلامية البلغارية.

المصدر: نوفوستي