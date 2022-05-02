بسبب تهديدات بقصف مسجد دونيتسك الجامع.. مسلمو الجمهورية يحتفلون بعيد الفطر في ماكييفكا

بسبب التهديدات المستمرة بقصف مسجد المدينة، قرر مسلمو دونيتسك إقامة صلاة عيد الفطر في بلدة ماكييفكا، الواقعة على بعد 15 كيلومترا من عاصمة الجمهورية.

ووفق ما أعلنه لوكالة نوفوستي، رئيس الجالية المسلمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، رشيد بارغين، يوم الثلاثاء: "اليوم، هناك تهديد دائم بقصف المسجد الجامع في دونيتسك. لقد قررنا أن خطبة العيد وصلاة العيد ستقام في مدينة ماكييفكا، الواقعة على بعد 15 كيلومترا من عاصمة الجمهورية".

وأشار بارغين إلى أنه "علينا أن نضمن سلامة المؤمنين. هذا هو أهم شيء"، مضيفا أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المصلين من دونيتسك إلى ماكييفكا.

وأوضح رئيس الجالية المسلمة في جمهورية دونيتسك الشعبية: "لقد قبل المجتمع قرارنا بتفاهم كامل، ونشكره بشكل خاص على هذا. سوف نصلي من أجل السلام ومن أجل أن يعيش الناس من الجنسيات والديانات المختلفة في علاقات حسن جوار وصداقة".

وسبق أن استهدفت القوات الأوكرانية ومسانديها من الكتائب النازية خلال صلاة عيد الفطر في العام 2019، مسجد دونيتسك، حيث تواجد قرابة 70 شخصا، كانوا يؤدون الشعائر الدينية ويحتفلون بالعيد.

المصدر: "نوفوستي"