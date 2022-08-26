مكتب زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا عبارة عن حكم بالإعدام

قال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن المفاوضات مع روسيا الاتحادية تعتبر بالنسبة لبلاده بمثابة "حكم بالإعدام".

وشدد المستشار على أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعارض إجراء هذه المفاوضات.

وأضاف المستشار الأوكراني، بودولاك في مقابلة مع صحيفة "هيل" الأمريكية: "زيلينسكي يعارض هذه المفاوضات بشكل حازم لا لبس فيه".

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ووفقا للصحيفة، شدد بودولاك على أن التفاوض مع الجانب الروسي يعتبر كحكم بالإعدام على أوكرانيا.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لم ترفض أبدا التفاوض مع أوكرانيا، وأكد أن الأعمال القتالية تنتهي على طاولة المفاوضات، لكن لا يوجد رد من كييف.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على إمكانية عقد لقاء مع زيلينسكي، إن أوكرانيا رفضت تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

المصدر: نوفوستي