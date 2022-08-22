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بوريل يأمل بمساعدة تركيا في إنهاء الحرب في أوكرانيا

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بوريل يأمل بمساعدة تركيا في إنهاء الحرب في أوكرانيا
Legion-Media CAMERA PRESS/Thierry Charlier
المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أعرب المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن أمله في مساعدة تركيا في إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وكتب بوريل على "تويتر" في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين: "أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية وتخفيف عواقب العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

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وأضاف: "بحثت أيضا تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأعربت عن أملي في أن تركيا ستتمكن من استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها".

يذكر أن تركيا كانت قد أعلنت عن استعدادها لأداء دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع.

المصدر: تاس

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