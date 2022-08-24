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البنتاغون: بعض أنواع الأسلحة من الحزمة الجديدة لن تصل أوكرانيا إلا بعد سنة أو ثلاث

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البنتاغون: بعض أنواع الأسلحة من الحزمة الجديدة لن تصل أوكرانيا إلا بعد سنة أو ثلاث
Legion-Media ZUMA Press
نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال
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أعلن البنتاغون أن بعض أنواع الأسلحة الواردة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، التي أعلنت عنها واشنطن الأربعاء، لن تصل أوكرانيا إلا بعد ما بين سنة و3 سنوات من الآن.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "أما أنظمة الأسلحة الواردة في هذه الحزمة، فنتحدث عن الأنظمة التي سيستغرق توقيع العقود بشأنها أشهرا".

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وتابع: "قبل أن تصل إلى أوكرانيا ستمر في بعض الحالات سنة واحدة وبعض الحالات الأخرى سنتان أو ثلاث".

وأشار إلى أن حزمة المساعدات الجديدة محسوبة على الأمد الطويل، ويجب أن تدعم كييف خلال السنوات القادمة.

واعتبر أن الأولوية تتمثل في تزويد أوكرانيا بصواريخ GMLRS الموجهة لأنظمة HIMARS لردع القوات الروسية.

المصدر: تاس

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