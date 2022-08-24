دراغي: مخزون الغاز الطبيعي في إيطاليا يصل 80%

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن محاولة إيطاليا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي جعلها أقل عرضة لعرقلة الإمدادات، مبينا أن تخزين الغاز عند 80 بالمائة من السعة قبيل الشتاء.

وأفاد دراغي الذي استقال الشهر الماضي بعد أن رفضت أحزاب يمينية مهمة دعم حكومته، بأن إيطاليا قللت اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي من 40 بالمائة العام الماضي إلى نصف ذلك بالعثور على مصادر جديدة في دول من الجزائر إلى أذربيجان، مشيرا إلى أن تخزين الغاز عند 80 بالمائة من السعة قبيل الشتاء، وبلاده على مسار الوصول إلى 90 بالمائة بحلول أكتوبر.

وأضاف أن إيطاليا بإمكانها الاستقلال الكامل عن روسيا بحلول خريف 2024 إن أقامت محطتين جديدتين لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته، مبينا أن "هدفنا بتنويع المصادر من الغاز الروسي كان أساسيا لمنح المواطنين والأعمال يقينا أكبر بشأن استقرار الإمدادات".

المصدر: AP