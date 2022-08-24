إيران تعلق على ضربات الجيش الأمريكي لدير الزور السورية

دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في دير الزور شرق سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال كنعاني، "إن اعتداء الجيش الأمريكي على الشعب والبنية التحتية في سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم يعد انتهاكا لسيادة هذا البلد واستقلاله وسلامة أراضيه".



ووصف المتحدث الإيراني الهجوم الأمريكي، بأنه "عمل إرهابي ضد الجماعات الشعبية التي تقاتل ضد الاحتلال.. ونفى أن يكون لهذه الجماعات أي صلة بإيران".



وأوضح كنعاني أن استمرار وجود القوات الأمريكية في أجزاء من سوريا يخالف القوانين الدولية وينتهك السيادة الوطنية لهذا البلد ويعد احتلالا. وعلى هذا الأساس يجب أن تغادر هذه القوات سوريا فورا وتنهي نهب ثروات سوريا من النفط والحبوب.

إقرأ المزيد

كما اعتبر متحدث الخارجية، "ادعاء محاربة الإرهاب من قبل واشنطن بأنها مجرد ذريعة لاستمرار الاحتلال"، وأوضح أن اعتراف السلطات الأمريكية بأن "داعش" من صنع الولايات المتحدة، لم يمح بعد من ذاكرة الرأي العام وشعوب المنطقة.

وشن الجيش الأمريكي، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات على دير الزور السورية صباح اليوم الأربعاء، زُعم أنها استهدفت مرافق تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بحسب الدفاع الأمريكية.

المصدر: RT