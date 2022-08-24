الدفاع الأمريكية تعلن عن ضربات بتوجيه من بايدن استهدفت دير الزور السورية

شن الجيش الأمريكي، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات على دير الزور السورية، زُعم أنها استهدفت مرافق تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بحسب الدفاع الأمريكية.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية: "بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، شن الجيش الأمريكي غارات جوية مستهدفة في دير الزور .. كانت أهداف الضربات الأمريكية مرافق البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (الإيراني)".

ولفت البيان إلى أن هذه الضربات تمت لحماية القوات الأمريكية من هجمات مماثلة لتلك التي تعرضت لها قاعدة التنف العسكرية بجنوب سوريا في 15 أغسطس.

بيان من القيادة المركزية الأميركية حول الضربات الجوية الدقيقة التي نفذت في سوريا، 23 أغسطس، 2022. pic.twitter.com/jSbkBjkHrp — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 24, 2022

Statement Regarding Precision Strikes in Syriahttps://t.co/ED69Xq0tm3pic.twitter.com/hpWw1NNMNV — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 24, 2022

المصدر: RT