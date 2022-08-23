كيف سترد روسيا على تجاوز واشنطن الخطوط الحمر في أوكرانيا؟.. ريابكوف في حديث خاص لـRT
تطرق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عبر برنامج "نيوز ميكر" عن سير العلاقات الروسية الأمريكية في ظل الأزمة الأوكرانية ودعوة بايدن للتفاوض بملف الحد من الأسلحة الاستراتيجية.
-ريابكوف: روسيا ليست ندا لأحد، ونحن بعيدا عن الحفرة التي وقعت فيها الدول الأوروبية
-صيغة الغرب يعلمون بأنها كيف ستنتهي وهذه التهديدات الغربية والسياسة الأمريكية الغير متزن لن يقبل العالم بها.
-سيكون هنالك عالم متعدد الأقطاب على أساس ميثاق الأمم المتحدة وعلى مبدأ التوازن والاحترام.
-نعارض محاولات أي طرف بفرض قواعده على بلادنا
-نتمسك بالحوار مع واشنطن ونحافظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية معهم.
هل تجاوزت الولايات المتحدة الخطوط الحمر في أوكرانيا وما شروط موسكو لتطبيع العلاقة مع واشنطن؟ https://t.co/xzrUQkEYWw— RTARABIC (@RTarabic) August 23, 2022