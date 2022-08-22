فيديو يظهر أزمة سير كثيفة أثناء مغادرة عدد كبير من سكان كييف باتجاه غرب البلاد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق زحمة سير كثيفة أثناء مغادرة عدد كبير من الأوكرانيين للعاصمة كييف باتجاه غرب البلاد.

وذكرت قناة "سولوفيف" عبر "تيليغرام" إن "الأوكرانيين يخشون الهجمات على مراكز صنع القرار في الأيام المقبلة، وبسبب التوتر المتزايد يغادر سكان كييف المدينة".

وأضاف أن "هناك زحمة مرور كثيفة عند مخرج العاصمة باتجاه غرب أوكرانيا".

ويتخوف الأوكرانيون من وقوع حدث ما بين 22 و26 أغسطس بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي عن إيقاف جميع الفعاليات في العاصمة خلال هذه الفترة.





المصدر: RT