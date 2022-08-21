مكتبات ومتاحف لندن تستعد أن تصبح "ملاذات دافئة" لمن لا يمكنه تحمل تكاليف التدفئة في الشتاء القادم

تستعد المكتبات والمتاحف البريطانية لأن تصبح "ملاجئ دافئة" للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف تدفئة منازلهم في الشتاء القادم.

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وكتبت صحيفة "The Guardian" أن الوزراء البريطانيين قد طلبوا بالفعل تمويلا لمساعدة المؤسسات العامة على التعامل مع تدفق الزوار خلال موسم الشتاء. وأضافت أن مكتبات المدينة قد أنفقت 28 ألف جنيه أستراليني لشراء المقاعد الجديد وقطع الأثاث الأخرى.

وأمس السبت حذر عمدة لندن من أن ملايين البريطانيين لن يتمكنوا في الشتاء القادم من تحمل تكاليف التدفئة والطعام، إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتلافي ذلك.

المصدر: RT