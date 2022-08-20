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عمدة لندن يحذر البريطانيين من شتاء دون تدفئة وطعام

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عمدة لندن يحذر البريطانيين من شتاء دون تدفئة وطعام
Gettyimages.ru
لندن
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حذر عمدة لندن، صادق خان، من أن ملايين البريطانيين سوف لن يتمكنوا في الشتاء القادم من تحمل تكاليف التدفئة والطعام، إذا لم تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لتلافي ذلك.

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ونشر خان في صفحته على "تويتر" إحصاءات لوكالة "بلومبرغ" التي تؤكد أن متوسط فاتورة الكهرباء في بريطانيا يمكن أن يتجاوز المستويات التاريخية.

وكتب العمدة تحت هذه الإحصاءات: "لم نشهد شيئا مماثلا سابقا. نواجه شتاء قد لا يضطر فيه الملايين من الناس للاختيار بين التدفئة والطعام، وإنما لسوء الحظ، لن يتمكنوا من تحمل تكاليف التدفئة والطعام في آن واحد. لا ينبغي أن يحدث ذلك. يجب أن تتدخل الحكومة حتى يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية".

المصدر: نوفوستي

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