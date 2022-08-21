الخارجية الروسية تعلق على فرضية "الأثر الأوكراني" في مقتل داريا دوغينا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا ثبتت فرضية "الأثر الأوكراني" في مقتل الصحفية والسياسية داريا دوغينا، فإننا سنتحدث عندئذ عن سياسة إرهاب الدولة.

وأضافت زاخاروفا أن مثل هذه الفرضية قد تحدث عنها رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، مشيرة إلى أنه يجب التحقق من ذلك من قبل السلطات المختصة.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن حقائق ومعطيات كافية تراكمت، كلها ترجح هذه الفرضية.

وقالت تعليقا على هذه التطورات، في إشارة إلى أوكرانيا: "من الدعوات السياسية للعنف إلى مشاركة هياكل الدولة وقيادتها في الجرائم".

المصدر: نوفوستي