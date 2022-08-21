لجنة التحقيقات الروسية: مقتل داريا دوغينا جريمة مدبرة ومخطط لها مسبقا

قالت لجنة التحقيقات الروسية في مقتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والسياسي الروسي، ألكسندر دوغين، إن البيانات التي تم الحصول عليها، تشير إلى أن الجريمة مدبرة ومخطط لها مسبقا.

وأوضحت لجنة التحقيقات أنه "في الوقت الحالي ثبت أن عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة من جانب السائق. وتوفيت داريا دوغينا، التي كانت تقود السيارة، على الفور".

يواصل المحققون والمتخصصون من لجنة التحقيق الروسية الخاصة العمل في مكان الحادث، كما وقام خبراء المتفجرات بفحص السيارة المحترقة، وتم نقلها إلى موقف سيارات خاص.

وقد باشر المدعي العام التحقيقات في القضية وفقا للقانون الجنائي الخاص بـ"القتل المرتكب بطريقة خطرة".

المصدر: نوفوستي