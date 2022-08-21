روسيا.. بدء التحقيق في مقتل داريا دوغين واعتبار ما حادث جريمة ارتكبت بطريقة خطيرة

أخذ مكتب المدعي العام بضواحي موسكو على عاتقه التحقيق في قضية مقتل داريا دوغين، معتبرا الحادث جريمة قتل، ارتُكبت بطريقة خطيرة.

وقال مكتب المدعي العام إنه إنه وضع تحت المراقبة مسار ونتائج التحقيق في القضية الجنائية التي بدأتها سلطة التحقيق بموجب الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (القتل المرتكب بطريقة خطرة).

ولقيت داريا دوغين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين، حتفها الليلة الماضية في انفجار سيارتها بظروف غامضة بالقرب من قرية بولشيه فيازمي في ضواحي العاصمة موسكو.

المصدر: نوفوستي