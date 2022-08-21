روسيا: لم نستعمل صواريخ "كينجال" سوى 3 مرات خلال العملية في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية تستخدم أحدث الأسلحة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها مقاتلات "سو-57" وصاروخ "كينجال" (الخنجر) فرط الصوتي.

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وقال شويغو، اليوم الأحد، في بث قناة "روسيا-1": "تتمتع الطائرة سو-57 بدرجة عالية جدا من الحماية ضد أنظمة الدفاع الجوي المختلفة، وتتمتع بحماية ضد الصواريخ. هناك الكثير من الأشياء... وما هو الأهم من ذلك هو وجود أسلحة قوية جدا على متنها. وجربنا هذه الأسلحة أيضا، وفحصناها، وهي تعمل بشكل جيد".

وأضاف أنه تم خلال العملية العسكرية الخاصة أيضا استخدام صاروخ "كينجال" (الخنجر) فرط الصوتي الذي تبلغ سرعة تحليقه 10 سرعات الصوت تقريبا، مدققا أن هذا الصاروخ "قادر على تغيير مساره في كل من المستويين الرأسي والأفقي، الأمر الذي يجعل ردعه أمرا مستحيلا".

وتابع: "تم استخدامه خلال العملية العسكرية الخاصة 3 مرات فقط. وكل المرات الثلاث أظهر صفاته الرائعة، الصفات التي لا يتمتع بها أي صاروخ آخر في العالم".

المصدر: نوفوستي